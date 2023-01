Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 20-Jan-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

20th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 19th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 779.50p Lowest price paid per share (pence): 773.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 775.63p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:02:11 GBp 214 774.50 XLON xb4955rhLzY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:02:11 GBp 309 775.00 XLON xb4955rhLza BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:05:38 GBp 230 774.00 XLON xb4955rhMHL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:07:17 GBp 209 773.50 XLON xb4955rhfUSDy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:12:53 GBp 257 775.50 XLON xb4955rhiYJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:26:19 GBp 175 776.50 XLON xb4955rhvAm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:27:55 GBp 175 776.00 XLON xb4955rhuGk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:30:04 GBp 324 779.50 XLON xb4955rhxjO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:30:04 GBp 252 779.50 XLON xb4955rhxjQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:34:22 GBp 206 778.00 XLON xb4955rhUSDLL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:34:22 GBp 316 779.00 XLON xb4955rhUSDLQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:34:22 GBp 175 778.50 XLON xb4955rhUSDKX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:43:44 GBp 175 777.50 XLON xb4955rhrrO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:43:48 GBp 86 777.50 XLON xb4955rhrhr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:43:48 GBp 120 777.50 XLON xb4955rhrht BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:43:48 GBp 90 777.00 XLON xb4955rhrhv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:43:48 GBp 13 777.00 XLON xb4955rhrhy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:43:48 GBp 162 777.00 XLON xb4955rhrh@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:50:04 GBp 263 777.50 XLON xb4955rg8nv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:50:04 GBp 8 777.50 XLON xb4955rg8nx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:51:59 GBp 257 777.00 XLON xb4955rgALF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:52:01 GBp 221 776.50 XLON xb4955rgA8G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 08:54:46 GBp 161 775.50 XLON xb4955rgCyB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:01:07 GBp 189 775.00 XLON xb4955rg3ua BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:01:07 GBp 274 775.50 XLON xb4955rg3uc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:12:08 GBp 34 776.00 XLON xb4955rgRm0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:12:08 GBp 197 776.00 XLON xb4955rgRm2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:12:08 GBp 206 776.00 XLON xb4955rgRm4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:12:08 GBp 231 776.00 XLON xb4955rgRm6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:12:11 GBp 206 775.50 XLON xb4955rgRsd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:19:24 GBp 210 775.00 XLON xb4955rgHDg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:19:24 GBp 58 775.00 XLON xb4955rgHDi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:19:26 GBp 248 775.00 XLON xb4955rgH0B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:42:32 GBp 175 776.00 XLON xb4955rgbh9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:47:09 GBp 209 776.00 XLON xb4955rgcXn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:47:28 GBp 258 775.50 XLON xb4955rgvSF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:47:28 GBp 204 775.50 XLON xb4955rgvSK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:47:28 GBp 205 775.50 XLON xb4955rgvSR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:47:28 GBp 206 775.50 XLON xb4955rgvSU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:47:28 GBp 208 775.50 XLON xb4955rgvVi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:47:28 GBp 209 775.50 XLON xb4955rgvVr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:48:11 GBp 211 775.00 XLON xb4955rgv4A BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:51:11 GBp 213 775.50 XLON xb4955rgxXB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 09:54:20 GBp 192 775.00 XLON xb4955rgzXf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:00:44 GBp 298 776.00 XLON xb4955rgmRn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:06:04 GBp 58 776.00 XLON xb4955rgtsa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:06:04 GBp 42 776.00 XLON xb4955rgtsc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:06:04 GBp 42 776.00 XLON xb4955rgtse BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:06:04 GBp 42 776.00 XLON xb4955rgtsg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:06:04 GBp 9 776.00 XLON xb4955rgtsY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:17:39 GBp 218 776.00 XLON xb4955rfCXh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:17:41 GBp 12 776.00 XLON xb4955rfCas BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:17:41 GBp 250 776.00 XLON xb4955rfCau BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:17:41 GBp 44 776.00 XLON xb4955rfCaw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:17:41 GBp 218 776.00 XLON xb4955rfCa5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:18:59 GBp 242 775.00 XLON xb4955rfEVV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:18:59 GBp 279 775.50 XLON xb4955rfEUf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:30:08 GBp 134 775.00 XLON xb4955rf6nUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:30:08 GBp 81 775.00 XLON xb4955rf6nz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:31:08 GBp 293 774.50 XLON xb4955rfPuUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:31:08 GBp 292 774.50 XLON xb4955rfPuQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:36:35 GBp 175 774.00 XLON xb4955rfSu1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:36:35 GBp 175 774.00 XLON xb4955rfSu7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:38:47 GBp 141 774.00 XLON xb4955rfVbe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:45:44 GBp 213 773.00 XLON xb4955rfLwx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:45:52 GBp 82 773.00 XLON xb4955rfLpx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:45:52 GBp 87 773.00 XLON xb4955rfLpz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:59:27 GBp 234 774.50 XLON xb4955rfi7u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:59:27 GBp 22 774.50 XLON xb4955rfi75 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:59:36 GBp 214 774.50 XLON xb4955rfiub BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 10:59:36 GBp 309 775.00 XLON xb4955rfiu6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:12:00 GBp 269 776.00 XLON xb4955rfbFo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:12:03 GBp 71 776.00 XLON xb4955rfbDK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:13:04 GBp 176 776.00 XLON xb4955rfbjN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:13:04 GBp 39 776.00 XLON xb4955rfbjP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:16:25 GBp 231 775.50 XLON xb4955rfdyE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:18:40 GBp 265 775.00 XLON xb4955rfcXZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:23:52 GBp 196 775.00 XLON xb4955rfwQG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:37:20 GBp 119 774.50 XLON xb4955rfoIp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:37:20 GBp 150 774.50 XLON xb4955rfoIr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:39:41 GBp 280 774.00 XLON xb4955rfr25 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:41:13 GBp 274 774.00 XLON xb4955rfq8M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:45:40 GBp 237 774.00 XLON xb4955rfsqT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:45:40 GBp 67 774.00 XLON xb4955rfsqV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:54:20 GBp 23 775.00 XLON xb4955reCG5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:54:20 GBp 34 775.00 XLON xb4955reCG7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:54:20 GBp 33 775.00 XLON xb4955reCG9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:54:20 GBp 111 775.00 XLON xb4955reCGD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:56:12 GBp 352 775.00 XLON xb4955reFEC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 11:59:59 GBp 333 774.50 XLON xb4955re1XUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:02:20 GBp 209 774.50 XLON xb4955re3zD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:02:21 GBp 183 774.00 XLON xb4955re3oo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:10:23 GBp 260 774.00 XLON xb4955re6VU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:11:08 GBp 175 774.50 XLON xb4955re6wK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:22:44 GBp 375 774.00 XLON xb4955reV2s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:22:47 GBp 175 774.00 XLON xb4955reV1n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:30:20 GBp 340 773.50 XLON xb4955reJD1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:30:23 GBp 175 773.50 XLON xb4955reJ2Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:42:00 GBp 343 773.00 XLON xb4955refe1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:51:22 GBp 542 774.00 XLON xb4955relN8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:51:22 GBp 10 774.00 XLON xb4955relNN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 12:51:26 GBp 205 774.00 XLON xb4955relLa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:01:13 GBp 67 774.50 XLON xb4955rebD@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:01:13 GBp 41 774.50 XLON xb4955rebD0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:01:13 GBp 45 774.50 XLON xb4955rebD2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:01:13 GBp 68 774.50 XLON xb4955rebD4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:01:13 GBp 68 774.50 XLON xb4955rebDy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:01:13 GBp 415 775.00 XLON xb4955rebD6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:24:07 GBp 260 776.00 XLON xb4955rep9USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:24:07 GBp 263 776.00 XLON xb4955rep95 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:24:07 GBp 118 776.00 XLON xb4955rep9K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:24:07 GBp 42 776.00 XLON xb4955rep9M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:24:07 GBp 222 775.50 XLON xb4955rep9T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:24:40 GBp 119 775.50 XLON xb4955reppT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:24:40 GBp 56 775.50 XLON xb4955reppV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:30:13 GBp 174 774.50 XLON xb4955retUSDf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:30:13 GBp 100 774.50 XLON xb4955retUSDh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:30:13 GBp 395 775.00 XLON xb4955retUSDn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:30:13 GBp 152 774.50 XLON xb4955retUSDUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:30:13 GBp 222 775.00 XLON xb4955retUSD1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:33:28 GBp 295 774.50 XLON xb4955rl8mA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:41:34 GBp 186 775.50 XLON xb4955rlEZA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:42:29 GBp 238 775.00 XLON xb4955rl1FW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:42:29 GBp 318 775.00 XLON xb4955rl1Fe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:42:29 GBp 82 775.00 XLON xb4955rl1Fg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:43:42 GBp 239 775.00 XLON xb4955rl0TP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 13:54:34 GBp 318 776.00 XLON xb4955rlPFL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:01:16 GBp 248 775.50 XLON xb4955rlT4K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:01:29 GBp 126 775.00 XLON xb4955rlTyW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:13:20 GBp 231 775.00 XLON xb4955rlNOu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:13:28 GBp 43 775.00 XLON xb4955rlNJS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:13:50 GBp 30 775.00 XLON xb4955rlN70 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:13:52 GBp 189 775.00 XLON xb4955rlN4n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:25:32 GBp 249 775.00 XLON xb4955rlkim BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:25:32 GBp 305 775.00 XLON xb4955rlkix BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:28:06 GBp 298 774.50 XLON xb4955rlZMX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:29:16 GBp 301 774.50 XLON xb4955rlYCQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:42:02 GBp 360 776.00 XLON xb4955rltTQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:42:02 GBp 356 776.00 XLON xb4955rltSv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:42:03 GBp 329 776.00 XLON xb4955rltI1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:44:05 GBp 288 776.00 XLON xb4955rk9W8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:44:05 GBp 222 776.00 XLON xb4955rk9WA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:44:05 GBp 40 775.50 XLON xb4955rk9WT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:44:05 GBp 162 775.50 XLON xb4955rk9WV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:44:05 GBp 1,377 775.50 XLON xb4955rk9ZX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:44:05 GBp 321 776.00 XLON xb4955rk9Za BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:44:05 GBp 341 775.50 XLON xb4955rk9Zk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:45:00 GBp 113 775.00 XLON xb4955rkBNI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:45:06 GBp 177 775.00 XLON xb4955rkB6K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:52:14 GBp 215 775.00 XLON xb4955rk25D BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:53:30 GBp 176 775.00 XLON xb4955rk5eT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:53:30 GBp 313 775.00 XLON xb4955rk5hW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:59:22 GBp 195 776.50 XLON xb4955rkRj3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:59:22 GBp 128 776.50 XLON xb4955rkRj5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:59:23 GBp 216 776.50 XLON xb4955rkRja BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:59:23 GBp 131 776.50 XLON xb4955rkRjg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:59:23 GBp 133 776.50 XLON xb4955rkRjr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:59:23 GBp 49 776.50 XLON xb4955rkRjt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 14:59:23 GBp 133 776.50 XLON xb4955rkRjv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:01:00 GBp 500 776.50 XLON xb4955rkSnx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:12:47 GBp 389 777.00 XLON xb4955rker3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:12:47 GBp 268 777.00 XLON xb4955rker5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:12:47 GBp 313 777.00 XLON xb4955rker7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:12:47 GBp 550 777.00 XLON xb4955rker9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:12:47 GBp 356 776.50 XLON xb4955rkerF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:15:50 GBp 489 776.50 XLON xb4955rkjF8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:19:16 GBp 175 777.00 XLON xb4955rkkDe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:19:16 GBp 456 777.00 XLON xb4955rkkDm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:19:38 GBp 3 776.50 XLON xb4955rkkpV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:27:00 GBp 333 777.50 XLON xb4955rkcTZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:31:31 GBp 175 777.50 XLON xb4955rkwtC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:33:51 GBp 146 777.50 XLON xb4955rkydi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:37:12 GBp 78 777.50 XLON xb4955rkm6o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:41:21 GBp 2 777.50 XLON xb4955rkqhD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:41:21 GBp 9 777.50 XLON xb4955rkqhF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:43:31 GBp 583 777.00 XLON xb4955rj9P2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:48:30 GBp 1,094 776.50 XLON xb4955rjCUM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:48:30 GBp 198 777.00 XLON xb4955rjCUQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:48:30 GBp 325 777.00 XLON xb4955rjCUS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:48:30 GBp 523 777.00 XLON xb4955rjCPX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:48:30 GBp 711 776.50 XLON xb4955rjCPf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:51:33 GBp 373 776.00 XLON xb4955rj1Rj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:57:30 GBp 125 775.00 XLON xb4955rj73r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:57:30 GBp 521 775.00 XLON xb4955rj73t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 19-Jan-2023 15:57:50 GBp 8 775.00 XLON xb4955rj7qw

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 217083 EQS News ID: 1539601 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

