BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,20 (3) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WESTWING AUF 12 (10) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 13,20 (10,70) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 179 (165) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT BASF AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM)CREDIT SUISSE HEBT COVESTRO AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL)CREDIT SUISSE SENKT WACKER CHEMIE AUF 'NEUTRAL' (OP) - ZIEL 150 (140) EURJEFFERIES SENKT CONTINENTAL AG AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 70 (83) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6 (5,20) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 24 (21) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT VITESCO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 58 (64) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 39 (43) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 19 (18) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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