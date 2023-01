BB Biotech AG mit Verlust im Geschäftsjahr 2022BE Group will einen neuen Übernahmeversuch für den Versicherer Ageas unternehmen Playtika erhöht Angebot zum Kauf von Rovio auf EUR 9,05 in barZehnder Group erhöhte Umsatz um 17% auf 812.5 Mio. EUR Siemens Energy - Starke operative Entwicklung, jedoch durch Rückstellungen bei Siemens Gamesa belastet Hypoport SE beschließt Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens Wegen des rapiden Zinsanstiegs rückt bei LEG Immobilien den Finanzmittelfluss (Cashflow) stärker in den Fokus (BöZ) Wegen Delisting: Linde wird zum 27.02. aus dem Dax genommen - Nachfolger soll am 17.02. mitgeteilt werden Telekom, Vodafone, Telefonica, 1&1 verpassen ihre Versorgungsauflagen. Empfindliche Strafen stehen im Raum (HB) ...

