News von Trading-Treff.de DAX durchbricht die 15000 am Donnerstag und kam erst tiefer zum Halten. Die Zielmarke am kleinen Verfallstag und Trading-Ideen am 20.01.2023 DAX-Anleger verabschieden sich erst einmal Darauf haben viele Anleger lange gewartet - ein Konsolidierungstag stellte sich ein. Und damit nicht nur ein kleiner Rücklauf zu den Tiefs des Vortages, sondern diesmal ein Rücklauf um rund 2 Prozent. Einige Trader:innen wirkten schon nahezu ...

