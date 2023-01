NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt überschätze die Fähigkeiten der Autozulieferer, den außerordentlichen Kostenanstieg weiterzureichen, schrieben die Analysten Himanshu Agarwal und Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In einem Jahr, in dem die Autohersteller die Preise senkten, um die Nachfrage anzukurbeln, könnten auch die Zulieferer nicht hohe Absatzvolumina und gute Preise zugleich erzielen. Die Experten kappten ihre Schätzungen für die Branche um mehr als 15 Prozent und liegen nun nach eigener Aussage klar unter dem Konsens. Sie präferieren absteigend Reifenhersteller vor Lkw-Zulieferern und diese vor Pkw-Zulieferern./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 17:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR001400AJ45

