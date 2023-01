Die Aktie von TotalEnergies steht kurz vor dem Sprung auf ein neues Mehrjahres-Hoch. Unterstützung erhält die Dividendenperle dabei auch in Form zahlreicher positiver Analystenkommentare. So hat sich nun die US-Bank JPMorgan erneut zu Wort gemeldet - und zeigt sich für die Papiere des französischen Öl- und Gasproduzenten sehr bullish gestimmt. Analyst Christyan Malek hat das Kursziel von 68 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er traut dem Ölkonzern laut einer am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...