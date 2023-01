HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3850/ In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) gibt es seit Oktober monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt. In Ausgabe 4 im Jänner kommt erstmals der Jingle von Felice deHouwer zum Einsatz, für den es einen wunderbaren Zertifikate-Background gibt. Das wird in dieser Folge hergeleitet und aufgelöst. Inhaltlich gibt es Zertifikate-Inputs vom ZFA, DDV, Frank Weingarts, Volker Meinel, Roland Neuwirth aus Fondsmanagersicht, weiters Thomas Liebich mit EU-Brille, dann Vintage von Brigitte Dudli, Friedrich Strobl, Heinz Karasek bis hin zu Ronald Nemec. Und zum Schluss die Auflösung zum Jingle. Der Jingle in der Single-Version: https://audio-cd.at/page/podcast/3847 Alle Zertifikate-Podcasts: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...