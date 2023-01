Die Zalando-Aktie hat ihren Wert seit den Tiefständen im September 2020 mehr als verdoppelt. In den Monaten zuvor hatten die Papiere allerdings auch rund 75 Prozent an Wert eingebüßt. Geht es nach diesem Analysten-Trio, ist das Ende der Aufwärtsbewegung aber noch nicht erreicht. Das erwarten die Experten.Seit dem September-Tief bei 19,18 Euro befindet sich die Zalando-Aktie im Aufwind. Mittlerweile wurde der horizontale Widerstand um 35 Euro überwunden. Bei 44,61 Euro war in dieser Woche dann aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...