Tech-Ikone Cathie Wood hat Tesla die Treue geschworen. "Wir sind für Tesla so optimistisch wie eh und je", sagte Wood auf einem Webinar am Donnerstag. Ihre Meinung hat sich auch nicht durch Musks Twitter-Eskapaden und die jüngsten Absatzprobleme geändert. Der Markt verstehe eine Sache überhaupt nicht."Tesla wird weiterhin Marktanteile gewinnen, da die weltweite Ölnachfrage in den nächsten fünf Jahren um 30 Prozent oder mehr zurückgehen wird", so Wood. Die Rally der Öl-Aktien in den vergangenen Monaten ...

