Nach dem Rücksetzer am Donnerstag zählt die Aktie von Thyssenkrupp am Freitag wieder zu den stärksten Werten im MDAX. Schwung verleihen neue Studien von der Deutschen Bank und der Citigroup, die jeweils das Kursziel für den Industriekonzern anheben. Die Stimmung bleibt damit weiterhin gut.Analyst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank erwartet einen soliden Start in das neue Geschäftsjahr 2022/23 und rechnet mit einer Verbesserung zum Vorquartal. Allerdings müsse sich das Management angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...