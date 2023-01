NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Gespräche mit Managern und Industriekontakten des Softwarekonzerns hätten seine Wahrnehmung einer weiter schleppenden Nachfrage bestätigt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Amerikaner dürften in diesem Umfeld indes aggressivere Maßnahmen als die Konkurrenz ergreifen. Wahrscheinlich werde das Umsatzwachstum tendenziell unter den Erwartungen liegen, die Margenentwicklung aber darüber./gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 23:24 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:03 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

