Hamburg (ots) -Professionelle Kommunikation ist eigentlich ein sachliches Geschäft. Doch sachliche Fachinformation kommt mehr und mehr an ihre Grenzen. Denn die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, Daten werden misstrauisch beäugt. Dagegen hat emotionale Kommunikation den Vorteil, selbst desinteressierte oder skeptische Menschen anzusprechen. So sind PR-Profis heute gefordert, Gefühle zu zeigen, um ans Ziel zu kommen. Dieses Webinar zeigt, welche Emotionen dabei genutzt und wie Gefühle geweckt werden können - ohne peinlich zu werden.Termin: Mittwoch, 15. März 2023, 14:00Emotionalität im Job: Der richtige Umgang mit Gefühlen in der UnternehmenskommunikationUnternehmenskommunikation geht schon lange weit über klassische Pressearbeit und informative Zuarbeit für Journalistinnen und Meinungsbildner hinaus. PR-Verantwortliche in Unternehmen und Organisationen sind heute weit mehr als nur Informanten. Sie sind Publisher und zuweilen auch Entertainer. Denn: eine sinkende Aufmerksamkeitsspanne, Information Overflow und Content Shock bei den Zielgruppen machen neue Wege der Kommunikation erforderlich. Emotionale und empathische Kommunikation rückt zunehmend in den Mittelpunkt. Mit Gefühlen gelingt es, Filterblasen zu durchbrechen und Aufmerksamkeit zu generieren - auch ohne große Nachrichten.Petra Sammer, langjährige Kreativdirektorin und Storytelling-Expertin, geht in diesem Online-Seminar auf die effektvolle Kommunikation ein, die mit einfachen Mitteln emotionaler und empathischer wird. Es geht um Tipps und Tricks, wie Redner*innen ihr Publikum packen, ohne rührselig zu werden, wie Texter*innen empathisch, aber nicht schwülstig schreiben und wie die richtige Auswahl an Bildern und Videos Gefühle wecken können.Programm- Wo Fakten versagen: Warum und wo es sich für Unternehmen lohnt, emotional zu werden- Empathie versus Sympathie: Wie Emotionen entstehen und welche Gefühle in der Unternehmenskommunikation nützlich sind- Die Top 5 Einsatzgebiete für emotionales Storytelling: CEO-Video, Kundenfallbeispiel, Strategie-Präsentation und Social-Media-Auftritt- Emotionale Trigger: Tipps und Tricks, um gezielt gefühlvoll zu werden - in Präsentation, Text, Bild und Video- Nicht peinlich: Do's and Don'ts für eine authentische, emotionale KommunikationDieses Webinar richtet sich an PR-Profis mit Verantwortung für die externe oder interne Kommunikation, Führungskräfte, Change Manager sowie HR-Kommunikator*innenReferentin Petra Sammer ist Inhaberin von pssst... petra sammer strategies/stories/trends und ehemalige Chief Creative Officer von Ketchum Deutschland. Die Münchenerin widmet sich nach 25 Jahren im internationalen Agenturgeschäft nun ihrer Leidenschaft, dem Storytelling. Sie berät Unternehmen bei der Suche nach guten Stories und stellt ihr Wissen als Dozentin an mehreren Hochschulen zur Verfügung. Als Autorin steht sie hinter den erfolgreichen Sachbüchern "Storytelling. Strategien und Best Practises für PR und Marketing" und "What's your Story - Leadership Storytelling für alle, die etwas bewegen wollen" aus dem O'Reilly Verlag. Darüber sprach sie 2020 bei TEDx Stuttgart über die Kunst des Erzählens.Eckdaten für das Online-Seminar Emotionalität in der Unternehmenskommunikation- Termin: Mittwoch, 15. März 2023, 14:00 - 15:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst. / 124,95 Euro inkl. Mwst- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/wirksam-und-nicht-peinlich-emotionalitat-in-der-unternehmenskommunikation-registrierung-474068631037?aff=Website).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)