Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -WARSCHAU, Polen, 20. Januar 2023 - Displate, der führende Marktplatz für Premium-Metallposter, hat eine offizielle Sponsorenschaftsvereinbarung mit der League of Legends EMEA Championship (LEC) für die Saison 2023 bekannt gegeben.Diese Partnerschaft, die von SPORTFIVE koordiniert wird, wird die Gaming-Community unterstützen und Fans neue Möglichkeiten bieten, ihre Verbundenheit zu ihren Lieblingsteams und Lieblingsspielern zu zeigen.Die LEC ist der höchste Wettbewerb für League of Legends, das Flaggschiff-E-Sport-Spiel von Riot Games, in der Region EMEA. Sie bringt die zehn besten EMEA-Teams von League of Legends in einem Wettbewerb zusammen, der in drei Abschnitte unterteilt ist: Winter Split, Spring Split und Sommer Split, gekrönt vom Saisonfinale als Höhepunkt des Jahres.Der Winter Split der LEC wird zehn teilnehmende Teams haben, darunter beliebte Top-Teams wie SK Gaming, Fnatic und G2. Displate nahm seinen ersten Vorstoß in die E-Sport-Szene im Jahr 2022 vor, als das Unternehmen französischer und deutscher nationaler Partner der LEC-Endrunde und der League-of-Legends-Weltmeisterschaften wurde."Seit dem letzten Jahr hat Displate seine Investitionen in E-Sport kontinuierlich ausgeweitet und unsere Produkte neuen Spielern und Fans auf der ganzen Welt verfügbar gemacht. Heute sind wir begeistert, 2023 mit unserem wahrscheinlich bislang größten strategischen Schritt zu beginnen. Die Partnerschaft mit Riot Games und die Kooperation mit der LEC ist eine spannende Gelegenheit, mit einer etablierten Marke und einem führenden E-Sport-Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ein neues, einzigartiges Erlebnis für die globale Gemeinschaft zu kreieren",sagte Mateusz Godala, CEO von Displate.Im Rahmen der Partnerschaft wird Displate in die Übertragungen des LEC Global Feed und die Aktivitäten für Spanien, Frankreich und Deutschland integriert werden. Displate wird außerdem in der Rotation der In-Game-Sponsoren zu sehen sein, die während der LEC bei jedem Match erscheinen."Wir sind wirklich begeistert, dass Displate sich uns im Jahr 2023 als offizieller Sponsor für die LEC anschließt. Die hochwertigen Produkte von Displate werden uns dabei helfen, LEC-Fans auf der ganzen Welt die fantastische Spielkunst von League of Legends näherzubringen, und wir können es kaum erwarten, die Entwicklung dieser Partnerschaft im Laufe des nächsten Jahres zu verfolgen",sagte Eva Suarez, Head of Esports Partnerships EMEA.Displate ist zu einem Namen für Gamer und Popkultur-Enthusiasten auf der ganzen Welt geworden, der über eine wachsende Liste von Partnern verfügt, zu denen bereits Star Wars, Marvel, DC, Blizzard, Bethesda und viele andere gehören. Die Zusammenarbeit mit der LEC und Riot Games ist nur ein weiterer Grund für die Fans, in das Collectible-Multiversum von Displate einzusteigen.Bartosz Mackowiak, Esports Partnership Manager von Displate, kommentierte den LEC-Deal mit den Worten:"Diese Partnerschaft könnte größer nicht sein, denn Riot Games ist E-Sport, und E-Sport ist Riot Games - so einfach ist das! In diesem Jahr wird Fans und Spielern auf der ganzen Welt eine LEC-Saison wie nie zuvor geboten, vollgepackt mit besonderen Displate-Promos und spannenden gemeinsamen Events."Die LEC-Wintersaison beginnt am Samstag, dem 21. Januar, im Riot Studio in Berlin.