Die Aktie des Tourismus-Riesen TUI hat zuletzt eine steile Rally hingelegt. Seit der letzten Korrektur im Dezember stehen die Papiere inzwischen rund 40 Prozent im Plus. Nach sechs Gewinntagen in Folge setzte der Titel am gestrigen Donnerstag aber leicht zurück. Geht die Rally weiter oder steht die nächste Korrektur an?

Den vollständigen Artikel lesen ...