Stuttgart, 20. Januar 2023. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 4. April 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn der Dinkelacker AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 in Höhe von € 9.724.832,12 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende in Höhe von € 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 12,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden. DINKELACKER AG Der Vorstand





Kontakt:

Herr Michael Fischer

Telefon 0711 222 157 30

Dinkelacker AG

Königstraße 18

70173 Stuttgart

