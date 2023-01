WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 23.01.2023(Nr. 031) Verkehrsunfälle, November 2022(Nr. N004) Fachkräfte in MINT-Berufen: Hochschulstudium und berufliche Bildung, 2001 bis 2021Dienstag, 24.01.2023(Nr. 04) Zahl der Woche: Außenhandel mit Seltenen Erden, 2016 bis 2021 und Januar bis November 2022Mittwoch, 25.01.2023(Nr. 032) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), November 2022Donnerstag, 26.01.2023(Nr. 033) Beschäftigte in medizinischen Gesundheitsberufen (Ergebnisse der Gesundheitspersonalrechnung), Jahr 2021(Nr. 034) Start des Mikrozensus 2023Freitag, 27.01.2023(Nr. 035) Stille Reserve am Arbeitsmarkt, Jahr 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5421382