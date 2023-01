Vaduz (ots) -Das Projekt "go to Europe" bietet Lernenden die Möglichkeit, während den Herbstschul-ferien einen 3- oder 4-wöchigen Ausbildungsaustausch auf Malta oder in Irland zu absolvieren.Finanziell unterstützt werden die Auslandspraktika durch das EU-Berufsbildungsprogramm Erasmus+, das einen Grossteil der Kosten deckt.Als Anerkennung für ihr Engagement erhalten die Lernenden den Europass Mobilität, ein europaweit gültiges Dokument, das die fachlichen, sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen bestätigt.Die Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 18:00 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ) im Postgebäude in Schaan statt.Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter silvia.risch@llv.liPressekontakt:Amt für Berufsbildung und BerufsberatungSilvia RischT +423 236 72 14silvia.risch@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100901635