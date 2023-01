Das Management der Netflix-Aktie (WKN: 552484) hat ein frisches Quartalszahlenwerk vorgelegt. Insoweit ist das ziemlich in Ordnung und besser als die Erwartungen des breiten Marktes. 230,75 Mio. Abonnenten haben das anvisierte Wachstum übertroffen. Zudem kam der Streaming-Platzhirsch auf Umsatzerlöse in Höhe von über 7,8 Mrd. US-Dollar. Zwei solide Werte, wobei das Umsatzwachstum mit 1,9 % im Jahresvergleich vergleichsweise schwach ausfiel. Trotzdem sind auch die anderen Kennzahlen so weit in Ordnung. ...

