FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Analyst Robert Grindle fasste in einer am Freitag vorliegenden Studie seine wichtigsten Erkenntnisse aus einem Analystenseminar des Telekommunikationskonzerns zu seiner Rechnungslegung zusammen. So habe die Telekom etwa den Abbau ihrer Verschuldung mit den erwarteten Erlösen von 10,7 Milliarden Euro aus dem Mehrheits-Verkauf der Funkturm-Tochter GD bestätigt./tav/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 06:43 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de