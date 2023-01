Der Stuttgarter Immobilienkonzern Dinkelacker AG (ISIN: DE0005538300) will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 eine unveränderte Dividende in Höhe von 20,00 Euro je Aktie und einen Bonus in Höhe von 12,00 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 1.480 Euro und unter Zugrundelegung der regulären Dividende (ohne Bonus) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,35 Prozent. Die Hauptversammlung ...

