Nasdaq Copenhagen A/S: Nordea Kredit Realkredit A/S - Admission for trading and official listing

It has been decided to admit the following mortgage bonds for trading and official listing with effect from 23 January 2023: Udsted Nordea Kredit Nordea Kredit Nordea Kredit Nordea Kredit Nordea er / Realkredit A/S Realkredit Realkredit A/S Realkredit A/S Kredit issue A/S Realkredi r t A/S Første 23-01-2023 23-01-2023 23-01-2023 23-01-2023 23-01-2023 dato for hande l / First day of tradi ng ISIN DK0002057025 DK0002057108 DK0002057298 DK0002057371 DK00020574 54 Instru 1NDAsEUOK24IT1Y 1NDASDROOK28RF 1NDASDROOK24IT1Y 1NDASDROOK25IT2Y NDACIT6OAJ ment U25 name/ ticker Udsted EUR DKK DKK DKK DKK elsesv aluta / Curre ncy, issua nce Årlig 1 1 1 1 3,12 nomin el rente / Nomin al inter est rate Udløbs 01-10-2024 01-10-2028 01-10-2024 01-10-2025 01-07-2025 dato / Matur ity date Termin 1 1 1 1 4 er pr. år / Payme nts per year For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66