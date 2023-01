Ob KI-Modelle wirklich das Urheberrecht verletzen, beschäftigt bald die ersten Gerichte in den USA und Großbritannien. Für die KI-Branche geht es um viel - für die Urheber:innen aber auch. Matthew Butterick ist ein vielbeschäftigter Mann. Nachdem er Ende 2021 eine Sammelklage in den USA gegen GitHubs KI-gestützte Programmierhilfe Copilot in die Wege geleitet hat, nimmt er in einer zweiten Klage die Firmen hinter den Bild-KI Midjourney und Stable Diffusion ins Visier. Letzteren droht derweil auch in Europa ein Rechtsstreit: Mit Getty Images klagt jetzt zum ersten Mal auch ein großer Bildverwerter gegen ein ...

