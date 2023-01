DJ Georgieva: IWF könnte deutsche BIP-Prognose für 2023 anheben

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) könnte seine Prognose für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2023 nach Aussage seiner Geschäftsführenden Direktorin anheben. Kristalina Georgieva sagte in einer Podiumsdiskussion beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos, dass der IWF im Oktober ein BIP-Minus von 0,3 Prozent prognostiziert worden sei. Es könne sein, dass die Prognose auf bis zu plus 0,5 Prozent angehoben werden könne. Der IWF veröffentlicht am 31. Januar ein Update seines Weltwirtschaftsausblicks.

January 20, 2023

