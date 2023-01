DJ Lagarde: Chinas Öffnung wird zusätzliche Inflation erzeugen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde damit, dass die Aufhebung der Anti-Corona-Maßnahmen in China zu einem höheren Inflationsdruck führen wird. "Es wird von dort höheren Inflationsdruck geben", sagte Lagarde auf eine entsprechende Frage in einer Podiumsdiskussion beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos.

Als einen Übertragungskanal nannte Lagarde eine stärkere Nachfrage Chinas nach Flüssiggas, der ein nahezu unelastisches Angebot gegenüberstehe. Die EZB versuche den Einfluss der "Öffnung" Chinas für die Inflation zu modellieren.

Mit Blick auf die aktuelle Geldpolitik sagte Lagarde: "Kurs zu halten, ist mein Mantra in der Geldpolitik."

January 20, 2023 05:40 ET (10:40 GMT)

