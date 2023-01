DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

DT.TELEKOM MTN 19/26 DE000A2TSDD4 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.10/25 MTN DT6B XS0503603267 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.12/24 MTN XS0847580353 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.16/23 MTN DT6E XS1382792197 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.16/23 MTN XS1501155748 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.17/27 MTN XS1557095616 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.17/24 MTN XS1557096267 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.17/26 MTN XS1617898363 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.17/24 MTN DT6D XS1732232340 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN XS1828032786 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN XS1892151348 23.01.2023 HZE/EOT

DT.TELEKOM MTN 19/27 XS2024715794 23.01.2023 HZE/EOT

