Myrlid AS har i dag, 20. januar 2023, solgt 450 000 aksjer i PCI Biotech Holding ASA ("Selskapet"). Som følge av salget innehar Myrlid AS etter dette totalt 1 450 000 aksjer og stemmer i Selskapet direkte, samt eierskap til ytterligere 400 000 aksjer gjennom sitt 50 % eierskap i Jandersen Kapital AS, totalt sett tilsvarer dette ca. 4,95 % av aksjene og stemmene i Selskapet.