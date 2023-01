NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 225 auf 230 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der US-Streaminganbieter habe 2022 solide und mit unerwartet starkem Abonnentenwachstum abgeschlossen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investoren dürften sich auf die Umsetzung des werbefinanzierten Angebots und der Begrenzungen der Passwortweitergabe fokussieren, die als Wachstums- und Margentreiber dienen sollen. Nach dem Kursanstieg sei ein Großteil der künftigen Dynamik in der Aktie aber eingepreist./tav/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

