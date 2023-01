Der DAX prallte am Vortag wie erwartet an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart nach unten ab und ging deutlich tiefer bei 14.920 Punkten aus dem Handel. Dazu mit einer langen schwarzen, bärischen Tageskerze direkt am 10er-EMA im Tageschart. Hier konnte der DAX zunächst nach oben abprallen und zeigt sich am heutigen Freitag im Bereich von 15.000 Punkten höher. Der DAX sollte aber wohl nur eine kurze Erholung durchführen und ...

