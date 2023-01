Die VBV Gruppe konnte die Zahl der Berechtigten im Jahr 2022 auf rund 3,4 Millionen Menschen weiter steigern und verwaltete mit Jahresende 2022 mehr als 13,5 Mrd. Euro. Die Krisensituationen im Jahr 2022 wirkten sich weltweit auf die Finanzmärkte aus, dem konnte sich auch die VBV-Gruppe in der Veranlagung nicht gänzlich entziehen. Die VBV-Pensionskasse verwaltete mit 31.12.2022 ein Vermögen von mehr als 8 Mrd. Euro für rund 366.000 Berechtigte. "Mit einer Performance von Minus 9,68 Prozent liegen wir in etwa im Schnitt aller heimischen Pensionskassen", so Günther Schiendl, für Veranlagung zuständiges Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse. Die VBV-Vorsorgekasse konnte im abgelaufenen Jahr das verwaltete Vermögen auf knapp 5,5 ...

