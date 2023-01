In den Niederlanden will der Energiekonzern Hausabfälle in Wasserstoff umwandeln. Die EU fördert das Projekt mit 108 Millionen Euro. RWE spricht von einem Paradebeispiel der Kreislaufwirtschaft.Restmüll kann Erdgas ersetzen. Zumindest zum Teil, wie ein Projekt von RWE im niederländischen Limburg glauben lässt. Im Projekt "Furec - Fuse Reuse Recycle" will der Energiekonzern Hausabfälle der Limburger in Wasserstoff umwandeln. Für dieses Projekt hat RWE-Geschäftsführer der Generation SE-Sparte, Roger Miesen, einen Förderbescheid über 108 Millionen Euro in Brüssel entgegengenommen. Die Investitionskosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...