Trading-Idee der Woche: Gewinner-Aktien-Strategie

Das Börsenjahr 2022 war für Anleger eine echte Herausforderung. Mit einer "buy & hold"-Strategie auf klassische Aktien-Indizes ließen sich unter dem Strich kaum positive Renditen erzielen. Auf Ebene der Einzelaktien gab es aber durchaus Möglichkeiten für erfolgreiche Investments. Das dürfte, unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes, in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nicht anders sein. Irgendein Trend wird an den Börsen fast immer gespielt. Es sei denn, die Kurse brechen auf breiter Front komplett ein, was natürlich auch jederzeit möglich ist und als Risikofaktor immer einkalkuliert werden muss. Die große Frage ist wie jedes Jahr, mit welcher Strategie man 2023 die besten Chancen hat. Wir stellen an dieser Stelle beispielhaft einige potenzielle Handelsideen vor. Kauf in laufende Bewegungen hinein Im ersten Teil geht es heute um den Ansatz "Gewinner-Aktien kaufen". Die dahinter stehende Grundidee ist, dass man in Aktien investiert, die im vergangenen Jahr besonders gut gelaufen sind. Anleger agieren hier also nach dem Motto "buy high, sell higher" und setzen darauf, dass sich die positive Entwicklung weiter fortsetzt. Diese Strategie ist grundsätzlich eng mit dem an der Börse viel zitierten Spruch "the trend is your friend" oder auch dem Ansatz der Momentum-Strategien verbunden. Es wird nicht versucht, den Tiefpunkt einer Korrektur zu erwischen und so eine Aktie vermeintlich günstig zu kaufen, sondern es wird in eine laufende Aufwärtsbewegung besonders starker Titel hinein gekauft.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

