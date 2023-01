Leipzig (ots) -Ebbe im Apotheken-Regal: Nicht nur Fiebersäfte fehlen, sondern auch Antibiotika, Antidepressiva, Blutdrucksenker und wichtige Medikamente für die Krebsbehandlung. "Bittere Pillen: Mangelware Medizin" darüber diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit seinen Gästen - zu sehen am Montag, 23. Januar 2023, ab 20.30 Uhr im Livestream bei MDR.DE, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im Anschluss in der ARD Mediathek.Obgleich seit Jahren darüber gesprochen wird, ist keine Entspannung in Sicht: 2018 meldete das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte noch Lieferengpässe für 265 Medikamente, 2022 waren es bereits 654. Ein Negativrekord!Dabei mangelt es nicht an Lösungsvorschlägen: Die Produktion wichtiger Arzneimittel zurück nach Europa holen, eine nationale Reserve wichtiger Medikamente aufbauen, das System der Rabattverträge auf den Prüfstand stellen. Seit Jahren wird über all das diskutiert, umgesetzt wurde bislang nichts.Warum passiert so wenig? Wie wirkungsvoll sind die sogenannten "Eckpunkte" des Gesundheitsministers? Und wie kommen wir aus der "Mangelwirtschaft" wieder raus?Über diese und andere Fragen diskutieren bei "Fakt ist!" aus Dresden:- Thea Faßbender, Apothekerin aus Dresden- Dr. Paula Piechotta, Ärztin und Bundestagsabgeordnete, Bündnis 90/Die Grünen- Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorsitzender des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI)- Prof. Dr. Joachim Kugler, Gesundheitswissenschaftler an der TU Dresden- sowie betroffene Patientinnen und Patienten.Pressekontakt:MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Telefon: 0351 / 8463515, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5421799