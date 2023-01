Das im vergangenen Jahr gestartete Bohrprogramm auf Halleck Creek hat American Rare Earths in der Zwischenzeit erfolgreich abgeschlossen. Es umfasste 38 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.726 Meter. Aus den Bohrkernen wurden insgesamt 3.817 Proben entnommen und zur Auswertung an das ALS-Labor geschickt.Die maximale Bohrtiefe lag bei diesen Bohrungen bei 150 Meter. Gegenüber den ersten Bohrungen, die nur bis in den Bereich von 100 Meter abgeteuft ...

