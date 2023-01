NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank vor dem Bericht zum vierten Quartal von 8,50 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts des günstigen Zinsumfeldes habe sie ihre Schätzung für die Nettozinserträge des Finanzinstituts angehoben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/knd/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 05:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 05:56 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

