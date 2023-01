ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix von 271 auf 291 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Streaminganbieter habe im Schlussquartal weit besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies einem unerwartet starken Kundenzustrom und verbesserten Inhalte. Bemerkenswert seien auch die Fortschritte im Werbemarkt und beim Vorgehen des Konzerns gegen das Passwort-Teilen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 09:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

