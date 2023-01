ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Die deutschen Konjunkturdaten seien zuletzt nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen, die Branchentrends stützten weiterhin und die positiven Auswirkungen steigender Zinsen stünden noch bevor, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hält daher die Gewinnschätzungen und die Bewertungen in der Branche für zu niedrig. Die Deutsche Bank gehört zu seinen bevorzugten Titeln./gl/knd/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 16:42 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

