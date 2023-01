Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3846/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages; Florian Heindl (13.07.22) - zwei lässige AT-Aktien aus 1997 (AT für Austria Tabak und AT für Andreas Treichl), - der Flughafen-Vorstand mat mit Bernd Maurer eine Wunschbesetzung für die IR bekommen - Rekordwerte bei der Aktionärsquote in Deutschland, die vom Deutschen Aktieninstitut kommuniziert wurden. Ich habe bei Karl Fuchs vom Aktienforum nachgefragt, wie es bei uns ausschaut und Interessantes erfahren: "Auch wir haben hier zusammen mit IV und Wiener Börse eine größere Erhebung (mit Peter Hajek) laufen. Dazu wird es auch in den nächsten Wochen ...

