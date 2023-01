Deggendorf (ots) -Sandra Völzke LL.M. und Nadine Völzke von Völzke Consulting sind am 24. Januar mit einem Stand auf der StB EXPO anzutreffen. Dort stehen sie für alle Fragen rund um das Thema digitale Mitarbeitergewinnung zur Verfügung.Gesellschafterin Sandra Völzke LLM.: "Die StB EXPO bietet allen Besuchern die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und über Probleme und Lösungsansätze zu sprechen. Wir freuen uns sehr, neue sowie bekannte Gesichter zu sehen und durch die informativen Vorträge der Experten einen neuen Blickwinkel auf verschiedene Themen zu erhalten."Die Messe in Hamburg steht unter dem Motto "Entscheidungen treffen und umsetzen" und bietet neben dem Austausch an den Ständen auch informative Vorträge und spannende Aktionen. Als Top-Speaker ist Deniz Aytekin anzutreffen - er wurde im Jahr 2022 zum Schiedsrichter des Jahres ernannt und wird eine spannende Keynote halten mit dem Thema: Strategien des Sehens, Wahrnehmens und Entscheidens - Wie man unter Druck klare Entscheidungen trifft.Die Völzke Consulting hilft Steuerkanzleien dabei, vakante Stellen zu besetzen. Dabei geht es ihnen nicht nur darum, möglichst viele potenzielle Bewerber zu generieren. Ihr Fokus liegt vielmehr darauf, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, die perfekt zum Unternehmen passen. Um dieses Ziel zu erreichen, greifen sie auf die sozialen Medien zurück."Durch die Nutzung von Social Media unterstützen wir unsere Kunden dabei, den wichtigen und dringenden Schritt in Richtung Digitalisierung zu machen und eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Diese wird im Jahr 2023 wichtiger denn je. Um diese Botschaft nach außen zu tragen, wollen wir auf derartigen Events wie der StB EXPO in Hamburg darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Online-Präsenz für das Unternehmen ist", erklärt Nadine Völzke.Mehr Informationen finden Interessenten unter https://www.stb-expo.de/hamburg.html und unter https://www.voelzke-consulting.dePressekontakt:Völzke ConsultingVertreten durch: Nadine & Sandra Völzkekontakt@voelzke-consulting.dewww.voelzke-consulting.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Völzke Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166132/5421861