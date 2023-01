DJ PTA-CMS: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Auftrag von Neukunden für Biomassekraftwerk in Japan - Projektabschluß Bestätigt

Eindhoven (pta/20.01.2023/13:49) - Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. (AHT) teilt mit, dass er am 19.01.2022 einen Auftrag für die Errichtung eines neuen Biomassekraftwerks in Japan erhalten hat. Dieser wurde am 20.01.2023 Bestätigt

"Hiermit festigen wir in Japan unsere führende Position im Bereich der Biomassekraftwerke. Dies ist ein entscheidender Meilenstein und wir sind sehr froh, mit der beauftragten Anlage die Grundlage für eine langfristige Partnerschaft mit einem weiteren japanischen Kunden zu schaffen" führt CEO Gero Ferges aus. Das Auftragsvolumen liegt im hohen siebenstelligen Euro-Bereich.

"Das bestellte Biomassekraftwerk ist ein Resultat unserer langjährigen Aktivitäten und unserer zunehmenden Bekanntheit im japanischen Markt. Viele weitere Projekte befinden sich in der Vorbereitung und die positive Entwicklung setzt sich fort" so Ferges weiter.

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.

Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Adresse: Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com

ISIN(s): NL0010872388 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt

