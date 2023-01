© Foto: Daniel Kalker - picture alliance



Die Google-Mutter Alphabet kündigt an, dass sie rund 12.000 Stellen streichen wird - mehr als sechs Prozent der weltweiten Belegschaft.

Alphabet ist damit der letzte Tech-Gigant in einer längeren Reihe von Techs, die Stellen in hoher Zahl abbauen. Die Kürzungen würden Arbeitsplätze weltweit und im gesamten Unternehmen betreffen. Das teilte CEO Sundar Pichai den Mitarbeitern heute in einer E-Mail mit. Laut Bloomberg schrieb er darin, dass er "die volle Verantwortung für die Entscheidungen übernimmt, die [Alphabet] hierhergeführt haben."

Mit den Entlassungen gehört Alphabet damit zu den Tech-Giganten, die angesichts der schwächelnden Weltwirtschaft und der steigenden Inflation massiv Stellen abbauen. Google hat mit einem schwindenden Werbegeschäft zu kämpfen. Die Cloud-Computing-Sparte liegt laut Bloomberg weiterhin hinter Amazon und Microsoft.

"Dies sind wichtige Momente, um unseren Fokus zu schärfen, unsere Kostenbasis umzugestalten und unsere Talente und unser Kapital auf unsere höchsten Prioritäten zu lenken", so CEO Pichai in der E-Mail.

Demnach werde Alphabet den betroffenen Mitarbeitern in den USA mindestens für 16 Arbeitswochen eine Abfindung und sechs Monate lang Gesundheitsleistungen zahlen. Boni seien laut Pichai nicht betroffen.

Der Personalabbau folgt dem Druck der Investoren, eine aggressivere Strategie zur Eindämmung der Ausgaben zu verfolgen. Alphabet-Aktien stiegen nach der Ankündigung im vorbörslichen Handel um bis zu 3,7 Prozent. Die Titel sind im vergangenen Jahr um rund 30 Prozent gefallen.

Interessiert an US-Aktien? Welche Trends das neue Jahr an der Börse bereithält und welche Aktien zu den Überfliegern in 2023 gehören, können Sie im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted lesen. Im Gepäck der beiden Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl: gleich fünf Top-Aktien, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion