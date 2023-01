Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3851/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/93 geht es um den wohl bisher umsatzstärksten Handelstag 2023 eingehen, heute ist Jänner-Settlement. Also ein Finance Friday, wenn man so will. Finance Friday heisst auch der Podcast von Finanzminister Magnus Brunner und er macht es mir schwer, auf die KESt folgt die Kathi. Einen Timing-Input habe ich von Robert Abend, Stock3-Vorstand, aus dem Podcast mit Markus Jordan ,ExtraETF. News gibt es zu AT&S, Research zu Andritz, RBI, Erste, voestalpine und OMV. Kontron wird vom ...

