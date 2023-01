DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. Januar, bis Montag, 23. Januar

=== S A M S T A G, 21. Januar 2023 - SK/Referendum in der Slowakei über vorgezogene Neuwahlen S O N N T A G, 22. Januar 2023 *** - FR/Deutsch-Französischer Ministerrat in Paris; 17:00 PK von Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Staatspräsident Macron M O N T A G, 23. Januar 2023 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Jahresergebnis 10:00 EU/Treffen Rat der Außenminister *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Januar 12:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Unternehmensteuerkongress in Berlin 14:00 DE/Bafin-Chef Branson, Vorstellung der Risiken im Fokus der Bafin 2023 *** 15:30 EU/EZB-Direktor Panetta, Eingangsstatement für Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar PROGNOSE: -20,0 zuvor: -22,2 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Neujahrsempfang, u.a. Gastvortrag von EZB-Präsidentin Lagarde (18:45) - Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea, Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2023 08:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.