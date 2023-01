"Buchstäblich 99 Prozent der Kryptowährungen sind Betrug", sagt der Ökonom Nouriel Roubini beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die FTX-Pleite sei keine Ausnahme, sondern die Regel. Der anerkannte Ökonom Nouriel Roubini hat seine Kritik an Kryptowährungen verdeutlicht. Auf dem Wirtschaftsforum in Davos sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Yahoo! Finance: "Buchstäblich 99 Prozent der Kryptowährungen sind ein Betrug, eine kriminelle Aktivität, ein totales Schneeballsystem mit echter Blase, das in die Pleite ...

