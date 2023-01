Die Corona-Pandemie brachte dem Geschäft der Onlineriesen einen kräftigen Schub und sie stellten in großem Stil neue Mitarbeiter ein. Nach der Abkühlung der Konjunktur kündigen die Konzerne einer nach dem anderen einen massiven Stellenabbau an. Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche streicht der Google-Mutterkonzern Alphabet Tausende Arbeitsplätze. Weltweit sollen rund 12.000 Jobs wegfallen, wie Firmenchef Sundar Pichai in einer am Freitag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter schrieb. Das entspricht rund sechs Prozent der ...

