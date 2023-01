Vaduz (ots) -Am Mittwoch, 18. Januar fand der Kulturpolitische Dialog zwischen Liechtenstein und Österreich auf Einladung des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten in Wien statt. Österreich und Liechtenstein arbeiten seit vielen Jahren eng im Bereich der Auslandskulturpolitik zusammen. Eine Basis für diese enge Zusammenarbeit im Kulturbereich bilden die Memoranda of Understanding aus den Jahren 2015 und 2020. Diese sehen eine verstärkte Kooperation in den unterschiedlichsten Kulturbereichen und einen regelmässigen Austausch auf hoher Beamtenebene vor.Von liechtensteinischer Seite nahmen Patrik Birrer, Leiter des Amtes für Kultur des Fürstentums Liechtenstein, und I.D. Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, Botschafterin des Fürstentums Liechtenstein in Österreich, an dem Treffen teil. Botschafter Christoph Thun-Hohenstein, der seit November 2022 Leiter der Sektion für internationale Kulturangelegenheiten im österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten ist, hiess die Vertreter Liechtensteins willkommen und dankte für die jahrelange und exzellente Zusammenarbeit mit Liechtenstein.Wichtige Themen beim Kulturpolitischen Dialog 2023 waren das 20-Jahr-Jubiläum der Liechtenstein-Regale in den Österreich-Bibliotheken und die Förderung von liechtensteinischen Kulturschaffenden im Bereich der Literatur im Rahmen der Lesereisen an österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland. Zudem wurden bereits bestehende als auch mögliche zukünftige Projekte besprochen. Zum Abschluss fand ein gemeinsames Mittagessen statt.Anschliessend fand ein Arbeitsgespräch mit Botschafter Jürgen Meindl, Leiter der Sektion für Kunst und Kultur im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, statt. Das Treffen wurde dazu genutzt, um über die Fortsetzung des erfolgreichen Austauschprogramms "Artist in Residence" und weitere kulturpolitische Angelegenheiten zu sprechen.Pressekontakt:Liechtensteinische Botschaft in WienBeatrice KricheliT +43 1 535 92 11 16Beatrice.Kricheli@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100901649