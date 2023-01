Allein in der Milchstraße befinden sich laut Zählung mehr als drei Milliarden Himmelsobjekte. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher, nachdem sie die Galaxie über zwei Jahre lang mit einer Dark-Energy-Camera untersucht haben. Astronomen haben sich an die Arbeit gemacht und eine Sternenzählung in der Milchstraße durchgeführt. Dabei zählten sie ungefähr 3,32 Milliarden Himmelsobjekte in dem System. Um das zu bewerkstelligen, haben die Forscher von der Harvard University Teleskopaufnahmen des Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile genutzt, wie es in dem Forschungsbericht ...

