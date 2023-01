Der S&P500 ist in den Vortagen deutlich unter Druck geraten und könnte den übergeordneten Abwärtstrend mit dem Abprall an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart weiter fortsetzen. Aktuell befindet sich der S&P 500 in einer Erholung und hat den 10er-EMA im Tageschart erreicht, wo Erholungen in Abwärtsbewegungen oft auslaufen. Der S&P 500 könnte nun im Bereich um den 10er-EMA ein Verlaufshoch bilden und in der Folge wieder nach ...

