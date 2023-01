Die BASF-Aktie kann stark in das Handelsjahr 2023 starten. Anleger sind begeistert, wie mühelos ihre Aktie bis in den Bereich bei 53 Euro klettern konnte. Dieser Anstieg ist nur zum Teil die Leistung dieses Wertes, sondern einem außergewöhnlichen Marktumfeld geschuldet. Für einen Moment stiegen viele Aktien an der Börse und hoben auch den DAX in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...