Bis 2028 werde sich der Tesla-Kurs verfünffachen, prophezeit Starinvestorin Cathie Wood (Foto). Der Elektroauto-Hersteller werde sich im Wachstumsmarkt durchsetzen. Gründe für ihren unerschüttlichen Glauben an Elon Musk.

Cathie Wood (Foto) glaubt weiterhin an Tesla. Die Starinvestorin rechnet damit, dass sich der Kurs des Elektroautoherstellers in den kommenden fünf Jahren verfünffacht, wie sie gestern auf einem Webinar mit Investoren verkündete. Eine Aktie würde dann rund 645 US-Dollar wert sein. Laut Marketscreener steht der Titel aktuell bei 128,9 US-Dollar.

"Wir sind so optimistisch in Bezug auf Tesla wie nie zuvor", sagte Wood. Sie begründete ihre Einschätzung mit dem wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge. Innerhalb der kommenden fünf Jahre werden ihr zufolge weltweit 60 Millionen E-Autos verkauft, also etwa 12 Millionen Autos pro Jahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 haben Elektrohersteller weltweit rund 6,7 Millionen Elektrofahrzeuge veräußert.

Tesla wird sich ihrer Meinung nach als besonders wettbewerbsfähig erweisen. Das Unternehmen hatte am 13. Januar seine Preise in den USA und Europa gesenkt, so wie zuvor auch in China. "Tesla wird bei der Preisgestaltung sehr aggressiv sein", sagte Wood in dem Webinar. Aber der Autohersteller könne sich das leisten. "Tesla hat die niedrigste Kostenstruktur und ist innovativ", argumentiert sie. Andere Hersteller müssten dem Preisdruck folgen, "aber es wird ihnen aus Sicht der Marge aus Rentabilitätssicht ziemlich deutlich schaden", ist die Aktienmarkt-Expertin überzeugt.

Die Tesla-Aktie hat ein schlechtes Jahr hinter sich. Als Tesla-Chef Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter für 44 Milliarden US-Dollar kaufte, musste er dafür mehrfach Tesla-Aktien abstoßen. Zudem entwickelten sich die Verkäufe der in China produzierten Wagen schlecht und fielen im Dezember auf ihren niedrigsten Stand seit fünf Monaten. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Tesla-Aktie knapp 62 Prozent an Wert verloren. Im laufenden Jahr steht sie allerdings etwa drei Prozent im Plus.

Cathie Wood nutzte den Ausverkauf als günstige Einstiegsmöglichkeit und kaufte über ihre Investmentgesellschaft Ark Invest massiv Aktien des Elektroherstellers. "Tesla ging im vierten Quartal zurück, hatte eine dramatische Neubewertung, als die Kapitulation in den Wachstumsstrategien hervorgehoben wurde", sagte Wood im Webinar. "Die Enttäuschungen in China wurden gut telegrafiert."

Es ist nicht das erste Mal, dass Cathie Wood sich für Musks Unternehmen ausspricht. Bereits 2019 prophezeite sie, dass der Tesla-Kurs bis 2023 um das 20- bis 30-fache steigen würde. Noch heute ist der Titel mit 10,28 Prozent der größte in ihrem Flaggschiff-ETF Ark Innovation. Sicherlich einer der Gründe, warum sich auch der ETF im vergangenen Jahr so schlecht entwickelte. In den vergangenen zwölf Monaten hat er laut Marketscreener 54,77 Prozent an Wert verloren. Seit dem Jahreswechsel läuft es besser: Im Vergleich zum Jahresanfang steht der Ark Innovation aktuell 11,36 Prozent im Plus.

