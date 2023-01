Wechselkursbereinigtes Umsatzwachstum im Jahresvergleich von 16,3 - Auftragseingang bei 1,25 Mrd. USD

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, hat heute seine konsolidierten Finanzergebnisse des dritten Quartals zum 31. Dezember 2022 bekannt gegeben, die vom Board of Directors genehmigt wurden.

"Wir freuen uns über ein starkes drittes Quartal des Geschäftsjahres 2023 unser erstes als LTIMindtree", berichtet Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director bei LTIMindtree. "Das kombinierte Unternehmen ist mit einem Quartalsumsatz von 1 Mrd. USD, einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 16,3 im Jahresvergleich und einem robusten Auftragseingang von 1,25 Mrd. USD gestartet. Unsere Performance bestätigt unsere konsequente Kundenorientierung im Zuge der Fusion sowie unser stabiles Kunden- und Lösungsportfolio. Kunden aus allen Branchen zeigen reges Interesse an unserem einzigartigen Wertversprechen, das vom Core über Experience bis hin zur Edge reicht. Die Notwendigkeit für unsere Kunden, technologiegestützte Innovationen für die Zukunft zu entwickeln, birgt erhebliche Langzeitvorteile für unser umfassendes Angebot und unsere branchenübergreifende Präsenz. Dies unterstützt unsere Anstrengungen, auch in Zukunft ein branchenführendes Umsatzwachstum zu verwirklichen."

Finanz-Highlights:

Quartal bis 31. Dezember 2022

In US-Dollar:

Umsatz von 1.046,7 Mio. (Wachstum von 2,4 im Quartals- 14,0 im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 121,5 Mio. (Rückgang um 17,7 gegenüber dem Vorquartal 13,3 gegenüber dem Vorjahr)

In Indische Rupie:

Umsatz bei 86.200 Mio. (Wachstum von 4,8 im Quartals- 25,3 im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 10.007 Mio. (Rückgang um 15,8 im Quartals- 4,7 im Jahresvergleich)

Weitere Highlights:

Kunden:

723 aktive Kunden (Stand: 31. Dezember 2022)

Anstieg der Anzahl von Kunden mit Umsatz von über 1 Mio. um 13 auf insgesamt 374

Anstieg der Anzahl von Kunden mit Umsatz von über 5 Mio. um 7 auf insgesamt 144

Anstieg der Anzahl von Kunden mit Umsatz von über 10 Mio. um 4 auf insgesamt 81

Personal:

86.462 Fachkräfte zum 31. Dezember 2022

Abwanderungsquote betrug 22,3 in den letzten 12 Monaten

Gewonnene Aufträge

Ein führender digitaler Marktplatz und Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Automobilindustrie unterzeichnete einen mehrjährigen Vertrag mit LTIMindtree als Ankerpartner für die digitale Transformation, um sämtliche digitalen Initiativen zu konsolidieren, die Effizienz zu optimieren und die Time-to-Market zu beschleunigen.

Ein führendes öffentliches Versorgungsunternehmen mit Sitz in Nordamerika hat sich für LTIMindtree als langfristigen strategischen Partner für einen Infrastruktur- und Cloud-Managed-Services-Vertrag entschieden.

Ein Energie- und Versorgungsunternehmen hat LTIMindtree gewählt, um seine digitale Transformation hin zu grüner Energie voranzutreiben.

Ein nordamerikanisches Energieunternehmen hat mit LTIMindtree einen Vertrag über Managed Services für ein Daten-, Cloud-Enablement- und Infrastrukturprogramm unterzeichnet.

Ein weltweit führender Anbieter von Logistiklösungen hat sich für LTIMindtree entschieden, um seine Kernprozesse mithilfe einer Cloud-basierten Plattform für Geschäftsanwendungen zu modernisieren.

Ein nordamerikanischer Sach- und Unfallversicherer beauftragte LTIMindtree als strategischen Partner damit, den Übergang von der Qualitätssicherung zum Quality Engineering voranzutreiben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird LTIMindtree eine automationsorientierte Denkweise etablieren, um Effizienz- und Produktivitätssteigerungen zu erzielen.

Ein führendes Gastgewerbeunternehmen schloss mit LTIMindtree einen mehrjährigen Vertrag über die Bereitstellung agiler Produktentwicklungs-, Test- und Supportdienste.

Ein in Kanada ansässiger Automobilhersteller unterzeichnete einen mehrjährigen Vertrag mit LTIMindtree über Application Management Services.

Ein führender Halbleiterhersteller und Technologieanbieter wählte LTIMindtree zur weltweiten Bereitstellung plattformbasierter Endbenutzerdienste im Rahmen eines mehrjährigen Vertrages.

Anerkennungen

Anerkennung von LTIMindtree Syncordis als Temenos Global Delivery Partner

Auszeichnung als Global Collaboration Partner of the Year durch Amazon Web Services (AWS)

Auszeichnung als ServiceNow Americas Emerging Service Provider Partner of the Year 2023

Ausgezeichnet im Gartner®* Market Guide 2022 for Augmented Analytics für das Produkt Lumin by Fosfor

Ernennung zum Leader und Star Performer in Everest Group's Application and Digital Services in P&C Insurance PEAK Matrix® Assessment 2023

Ernennung zum Major Contender und Star Performer in Risk Compliance in BFS IT Services PEAK Matrix® Assessment 2023 der Everest Group

Ernennung zum Major Contender und Star Performer in Guidewire Services PEAK Matrix® Assessment 2023 der Everest Group

Ernennung zum Major Contender in Healthcare Provider Digital Services PEAK Matrix® Assessment 2023 der Everest Group

Ankündigungen

Der Board of Directors hat eine Zwischendividende von 20 je Aktie mit einem Nennwert von 1 vorgeschlagen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das es Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer konvergierenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group beschäftigt fast 90.000 talentierte und unternehmerische Profis in mehr als 30 Ländern und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen und Toubro Infotech mit denen von Mindtree, um selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und Transformation in großem Maßstab zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

